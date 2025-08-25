Skremmes ikke av AI: Markedet ut av dvale

Til tross for at Øystein Stray Spetalen mener det er «livsfarlig å investere i kontorbygg nå», pøses det penger inn i kontorbyggmarkedet i New York.

Etter en langvarig dvale etter pandemien strømmer investorene tilbake til skyskraperne på Manhattan, skriver Financial Times.

Bare de siste ukene er det refinansiert kontoreiendommer for 3 milliarder dollar via commercial mortgage-backed securities (CMBS), eller strukturerte produkter for næringseiendom på norsk. Totalt er det lånt ut 11 milliarder dollar til New York-kontorer gjennom dette markedet hittil i år – det høyeste nivået siden 2021.

– Office is back, sier Mario Rivera, leder for asset-backed securities i Fortress, til FT.

Strammer inn på hjemmekontor

Rivera forklarer at oppsvinget i markedet stammer fra selskapers skjerpede krav om fysisk tilstedeværelse på jobb.

Paramount hentet nylig inn 900 millioner dollar for å refinansiere 1301 Sixth Avenue. Bygget huser blant andre Crédit Agricole og advokatfirmaet Norton Rose.

Et steinkast unna sikret Blackstone seg 850 millioner dollar i lån til 1345 Sixth Avenue, som snart blir nytt hovedkvarter for advokatfirmaet Paul Weiss. Leiekontrakten har en verdi på 81 millioner dollar i året.

Også Apple-bygget ved Penn Station og det tidligere Condé Nast-hovedkvarteret på Times Square er nylig blitt refinansiert. Totalt omfatter disse transaksjonene flere milliarder dollar i ny kontorgjeld.

Ikke full gjenoppstandelse

Ifølge den britiske avisen har CMBS-lånene i kontorbyggsegmentet økt markant – fra åtte i 2024 til over 20 hittil i år.

Selv om optimismen brer seg, advarer flere om at dette ikke betyr full gjenopprettelse for kontormarkedet. Det er først og fremst eiendommer med høy utleiegrad og solide leietagere som får finansiering. Bygg med lav standard og dårlig belegg strever fortsatt.

– Det er en fortelling om de som har, og de som ikke har, sier leder for strukturert kreditt Ben Hunsaker i Beach Point Capital.