Til tross forbedringer i eiendomsmarkedet, med stabiliserte priser og fallende renter, gjenstår kjerneutfordringene til det svenske eiendomsselskapet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB), slår Pareto Securities-analytikere fast i en rapport mandag.

Mandag faller SSB-aksjen over seks prosent til like over fem kroner pr. aksje, fortsatt milevis over meglerhusets kursmål på 2,8 kroner.

Selv om det er positive aspekter i det svenske eiendomsmarkedet, ser ikke analytikerne Emil Ekholm og Viktor Hökenhammar noen vesentlig forbedring for SSB som endrer det langsiktige synet på selskapet.

Negativ kontantstrøm

I første halvår genererte SSB omtrent 500 millioner svenske kroner i kontantstrøm fra drift, hvorav 200 millioner er relatert til salg av eiendeler. Legger man til investeringer på rundt 600 millioner, blir kontantstrømmen negativ.

«Dette skjer i en kontekst der SBB fortsatt drar nytte av en lav gjennomsnittlig rente takket være en stor andel euro-obligasjoner utstedt i et helt annet miljø, som sannsynligvis vil bli betydelig dyrere ved refinansiering», skriver analytikerne.



Gjeld på 1,8 ganger eiendomsverdi

Hvis man dekonsoliderer Sveafastigheter, har SBB har rundt 48 milliarder i gjeld, inkludert 8,2 milliarder i hybridobligasjoner, mot en eiendomsverdi på 26 milliarder. Av dette er omtrent 33 milliarder usikrede seniorobligasjoner, ifølge Pareto.

«Selv om SSB forbedrer sin netto driftsinntekt, investerer i prosjekter som vil generere ytterligere leieinntekter og fortsetter å motta utbytte fra joint ventures og tilknyttede selskaper, er disse beløpene små i forhold til kommende gjeldsforfall.»

«Vi forventer at forfallene vil bli håndtert gjennom ytterligere eiendomssalg eller en betydelig egenkapitalforhøyelse, gitt begrenset mulighet for organisk nedbetaling av gjeld fra kontantstrøm», skriver analytikerne, som gjentar en salgsanbefaling på aksjen.



Røkke ser frem til å delta

Aker skrev i forbindelse med sin andrekvartalsrapport i juli at det arbeides med å forenkle strukturen og balansen til SBB gjennom en refinansiering.

«Vi ser frem til å bidra til denne prosessen sammen med ledelsen og styret i SBB, med mål om å bygge en mer robust og bærekraftig plattform for langsiktig verdiskaping», skrev konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker da.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Aker Property Group 3,1 milliarder kroner investert i SBB og Public Property Invest.