Gjorde braksuksess på studentboliger: Satser stort i nytt segment
I løpet av knappe tre år gjorde Johan Rasting aksjonærene rike på studentboliger. Nå går han «all inn» i minilager. Og exit-planen ligger allerede klar.
Publisert 27. aug. | Oppdatert 27. aug.
NYTT SEGMENT: Tidligere aksjemegler og analytiker Johan Rasting gründet studentboligselskapet Bo Coliving, som han solgte til det internasjonale fondet Heitman for 1,8 milliarder etter bare noen få år. Nå er planen klar for en ny gullkantet exit – denne gangen innen minilager. Foto: Kaare Martin Granerud