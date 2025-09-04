Denne gangen møtes vi ved Regjeringskvartalet, hvor en del bygg begynner å stå klare. Midt i området er det et stort hull som etterhvert skal legges lokk over og forskjønnes med en park. Spørsmålet er når det hele står ferdig. Det samme spørsmålet kan man stille til eiendomsmarkedet. Når skal det begynne å få fart på seg igjen?