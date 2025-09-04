Norske proptech-selskaper: Enorme underskudd og skyhøye salgspriser

Norske proptech-selskaper økte inntektene med 50 prosent fra 2023 til 2024, men bunnlinjene er fortsatt blodrøde viser oversikten Kapital Eiendom har laget over det norske proptech-økosystemet.

Det hindrer likevel ikke at selskaper selges til skyhøye prisinger.

“Skole har vel egentlig aldri vært min arena,” sa Tore Hovland til Digi i november i fjor.

Han begynte på dataingeniørstudiet ved Universitetet i Tromsø, men valgte å hoppe av og heller satse alt på Novorender, som han stiftet i 2016. Selskapet hjelper bygge- og anleggsbransjen med å utnytte 3D-data og tilhørende informasjon mer effektivt. Til tross for relativt lav omsetning på 19,5 millioner kroner og et underskudd på 9,3 millioner i 2024, valgte amerikanske Procore Technologies å kjøpe selskapet for ikke mindre enn 564 millioner kroner, skrev Finansavisen i februar.

Hovland selv fikk med seg 160 millioner kroner for sine aksjer, og salget viser med all tydelighet at lønnsomhet og salgspris ikke alltid går hånd i hånd i teknologibransjen.

Tidligere Pexip-topp Michel Sagen satt på 8,5 prosent av aksjene, etterfulgt av Kristian Fredrik Kleppa Stensrud med 8,4 prosent. De casher begge inn rundt 48 millioner kroner hver.

Basert på 2024-tallene gir dette en prising på 29 ganger inntektene – høyere enn de fleste selskaper prises til på overskudd.

Selskapet har vært inne i store offentlige prosjekter som Fornebubanen, utbyggingen av E18 Vestkorridoren og den planlagte jernbaneutbyggingen mellom Arna og Stanghelle, men har hatt lite internasjonal virksomhet.

Det viser at selv med en norsk tilnærming er det kjøpere som er villige til å betale mye dersom teknologien er god nok.

For andre er internasjonalisering nøkkelen – og det koster dyrt.

Og hvem vet hva en norsk utfordrer i den store verden er verdt om ett, tre eller fem år, dersom de store AI-gigantene sveiper over hele proptech-bransjen og setter inn støtene der fortjenestemulighetene er størst.

Er du da ikke markedsleder innen ditt segment – og dermed en betydelig aktør eller oppkjøpskandidat – er det ikke sikkert at alle timene med aktiverte utviklingskostnader er så mye verdt.

Som engleinvestor Trond Riiber Knudsen sier i et intervju i Kapital Eiendom: Han vil ha mer offensive selskapsledelser og styrer som kaprer posisjoner.

Det er skyhøy risiko, men om alle AI-stjernene står på linje, kan utkommet bli enormt. Risikoen er imidlertid at de samme stjernene står på linje, men i litt uordnet rekke – det kan bli dyrt. Og med president Donald Trumps høyttenkning om toll på teknologiprodukter, kan det bli enda mer risikofylt.