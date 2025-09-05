Article lead
Foreviget: Bilarving, milliardær og fotosamler Harald Møller (t.v) og administrerende direktør Andreas Jul Røsjø ser på et fotografi Per Barclay har tatt på Deich.  Foto: Thomas Bjørnflaten

Så mye skal milliardærfamilien investere på Hammersborg

– Når vi er ferdiginvesterte i alt, blir det vårt største eiendomscluster, forteller administrerende direktør Andreas Jul Røsjø i Møller Eiendom. 

Oppdatert 5. sep.Publisert 5. sep.
Kari Nestaas