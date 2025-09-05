Foreviget: Bilarving, milliardær og fotosamler Harald Møller (t.v) og administrerende direktør Andreas Jul Røsjø ser på et fotografi Per Barclay har tatt på Deich. Foto: Thomas BjørnflatenLukkSå mye skal milliardærfamilien investere på Hammersborg– Når vi er ferdiginvesterte i alt, blir det vårt største eiendomscluster, forteller administrerende direktør Andreas Jul Røsjø i Møller Eiendom. NæringseiendomOppdatert 5. sep.Publisert 5. sep.Lesetid: 2 minutterVis artiklerKari NestaasSend epostDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter