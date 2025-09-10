Kontormarkedet stabiliserer seg

Etter en periode med veldig god aktivitet og høy etterspørsel etter kontorarealer i Oslo i etterkant av pandemien, opplever vi at markedet det siste året har bremset opp. Tall fra Arealstatistikk viser at signeringsvolumene i dag er betydelig ned fra rekordårene i 2022 og 2023, og ligger nå marginalt under historiske nivåer. En av forklaringene er trolig lave utløpsvolumer i 2026, spesielt blant de største selskapene som gjerne tar en beslutning minimum to år før utløp av eksisterende leiekontrakt. Få store inngåtte leiekontrakter det siste året har dermed bidratt til å trekke det totale volumet ned.

En annen årsak kan være et tregere arbeidsmarked i Oslo det siste året, med en sysselsettingsvekst som har avtatt betraktelig fra toppen i 2022. Et volatilt marked og internasjonal uro har nok heller ikke hjulpet på sentimentet til kontorbrukerne her hjemme.

Søker mindre areal

Dette bekreftes av årets arealbehovsundersøkelse, der vi hvert år måler pulsen i utleiemarkedet for kontor i Oslo gjennom en undersøkelse som kartlegger arealbehovet til selskaper som enten nylig har signert en ny leiekontrakt, eller som aktivt søker etter nye lokaler. I snitt søker kontorbrukerne i dag rundt tre prosent mindre areal enn det de allerede sitter på, noe som er lavere enn hva vi har observert de siste årene, hvor leietakerne i snitt har etterspurt mer areal enn hva de opprinnelig hadde.

Undersøkelsen viser, på lik linje som tidligere, at det er de største selskapene som har sittet lenge på nåværende lokasjon som er de som i størst grad trekker arealbehovet ned. Dette er selskaper som gjerne har mulighet til å effektivisere ytterligere og dermed kan ta mindre areal, og ikke nødvendigvis et resultat av et svakere sentiment. Men et annet sentralt funn i årets undersøkelse er at kun 35 prosent av selskapene vi har vært i kontakt med i år svarer at de planlegger å øke antall ansatte fremover. Dette er betydelig lavere enn hva vi har målt de siste årene og godt under tiårssnittet på nærmere 55 prosent. Dette tyder på at leietakerne i dag er mer usikre til fremtiden og dermed blir mer forsiktige i sine kontorbeslutninger. Resultatet har blitt et mer avventende utleiemarked for kontor.

Stabile leiepriser

Til tross for et noe svakere utleiemarked det siste året, har leieprisene for kontor stabilisert seg på høye nivåer og kontorledigheten beveget seg sidelengs. Dette kan forklares med fortsatt god etterspørsel etter de beste objektene, kontorer av høy kvalitet og attraktiv lokasjon, samt en vedvarende svak tilbudsside med lite nytt areal som blir tilgjengelig i markedet på kort sikt.

Trolig vil videre rentenedgang støtte opp om økonomien, og sysselsettingsveksten er ventet å holde seg stabil i tiden som kommer. Dette tror vi vil tilsi en stabil utvikling også i kontormarkedet det kommende året med normale signeringsvolumer, fortsatt uendret kontorledighet og begrenset leieprisvekst utover konsumprisindeksen(KPI). Flere store utløp de kommende årene, og flere større selskaper som aktivt søker etter nye lokaler i dag, kan bidra til økt aktivitet og at flere kontorprosjekter etter hvert igangsettes.