Byrådet i Oslo har besluttet å selge Kirkeristen ved Stortorvet, skriver Aftenposten. Bygget har vært fredet siden 1927, men har forfalt stort.

SELGES: Folk ved Basarhallene ved Kirkeristen. Oslo-byrådet har besluttet å selge det historiske bygget, som har vært fredet siden 1927. Likevel har det forfalt voldsomt.  Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
Eiendommen leies ut og brukes i dag som arbeidslokaler og kunstutsalg samt til restauranter, kafeer og annen næring.

Kommunen ønsker å selge den til «noen som kan ta bedre vare på eiendommen enn oss», sier byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen (H).

– Vi har tro på at private aktører kan se og realisere potensialet i Kirkeristen på en måte kommunen ikke har klart. Med riktige investeringer kan eiendommen få mer liv, aktivitet og tilgjengelighet for folk flest, sier han.

Eiendommen omfatter Stortorvets basarer på adresse Dronningens gate 27 og Stortorvet 1B samt Brannvakten, som har adresse Karl Johans gate 11, går det fram av Finn-annonsen. Prisantydningen er på mellom 0 og 33 millioner kroner, og oppstarten av budprosessen er foreløpig satt til 2. desember i år.

Eiendommen er preget av omfattende slitasje og forfall. Kommunen opplyser at den årlig «bruker et tosifret antall millioner» på strakstiltak og vedlikehold og krever at kjøperen rehabiliterer eiendommen innen seks år.

– Konstruksjonen er pill råtten. Her må det gjøres en stor jobb, det holder ikke å lappe, sier han til Aftenposten.

Vedtaket om freding av eiendommen omfatter eksteriør og interiør, og endringer i bygningsmassen må skje etter antikvariske prinsipper og i samarbeid med Byantikvaren, skriver Eiendoms- og byfornyelsesetaten i salgsannonsen.

Det ble denne uka også kjent at byrådet selger det gamle Munchmuseet på Tøyen.

