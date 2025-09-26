Christian Ringnes gjennomfører et lenge planlagt generasjonsskifte i Ringnes-familien, går det frem av en børsmelding fra Eiendomsspar fredag.

Ringnes Holding AS, et nærstående selskap av styreleder Christian Ringnes i Victoria Eiendom, overdro 28. august 204.930 av sine aksjer i selskapet til sitt nyetablerte heleide datterselskap, Ringnes Holding 2 AS.

– Bare en omfordeling

Videre overdro Ringnes Holding AS 25. september, ved fisjon, 3,6 millioner aksjer i Victoria Eiendom likt fordelt på tre nystiftede selskaper, hvorav hvert er heleid av Christian Ringnes' barn.

Samtlige aksjer overført til Isabelle Grønneberg Ringnes (Moss Maxima AS), Anette Ringnes (Duks Capital AS) og Christian Ringnes jr. (CR JR Holding AS) er overdratt til kurs 800 kroner. Førstnevnte sitter allerede i styret i Victoria Eiendom.

Barna har dermed fått overført aksjer for 2,9 milliarder kroner, eller 960 millioner kroner hver.

«Barna eier allerede 99 prosent av Ringnes Holding, så dette er bare en omfordeling av det de allerede eier», skriver Ringnes i en sms til Finansavisen.

Victoria Eiendom eier 55,3 prosent av Eiendomsspar, mens Ringnes Holding eier 33 prosent av Victoria Eiendom. Mesteparten av disse aksjene overføres nå altså til Ringnes-barna.

Christian Ringnes kontrollerer i tillegg gjennom Tyns-Ring 13,7 prosent av Victoria Eiendom. Inkludert C Ludens Ringnes Stiftelse kontrollerer Ringnes-familien rundt 50 prosent av Victoria Eiendom.

Ringnes Holding sitter etter de nevnte transaksjonene igjen med 150.000 av de 3.954.930 aksjene selskapet opprinnelig hadde i Victoria Eiendom.

Beholder kontrollen



I en sms til DN skriver Ringnes at overføringen av verdier ikke har noe med en potensiell arveavgift å gjøre. Selv om arvingene nå har aksjemajoritet, beholder Ringnes selv kontrollen i morselskapet.

Ifølge fredagens børsmelding sikrer en aksjonæravtale mellom Christian Ringnes og hans tre barn fortsatt felles kontroll over aksjepostene i Victoria Eiendom.