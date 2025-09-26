Christian Ringnes gjennomfører et lenge planlagt generasjonsskifte i Ringnes-familien, går det frem av en børsmelding fra Eiendomsspar fredag.
Ringnes Holding AS, et nærstående selskap av styreleder Christian Ringnes i Victoria Eiendom, overdro 28. august 204.930 av sine aksjer i selskapet til sitt nyetablerte heleide datterselskap, Ringnes Holding 2 AS.
– Bare en omfordeling
Videre overdro Ringnes Holding AS 25. september, ved fisjon, 3,6 millioner aksjer i Victoria Eiendom likt fordelt på tre nystiftede selskaper, hvorav hvert er heleid av Christian Ringnes' barn.
Samtlige aksjer overført til Isabelle Grønneberg Ringnes (Moss Maxima AS), Anette Ringnes (Duks Capital AS) og Christian Ringnes jr. (CR JR Holding AS) er overdratt til kurs 800 kroner. Førstnevnte sitter allerede i styret i Victoria Eiendom.
Barna har dermed fått overført aksjer for 2,9 milliarder kroner, eller 960 millioner kroner hver.
«Barna eier allerede 99 prosent av Ringnes Holding, så dette er bare en omfordeling av det de allerede eier», skriver Ringnes i en sms til Finansavisen.
Victoria Eiendom eier 55,3 prosent av Eiendomsspar, mens Ringnes Holding eier 33 prosent av Victoria Eiendom. Mesteparten av disse aksjene overføres nå altså til Ringnes-barna.
Christian Ringnes kontrollerer i tillegg gjennom Tyns-Ring 13,7 prosent av Victoria Eiendom. Inkludert C Ludens Ringnes Stiftelse kontrollerer Ringnes-familien rundt 50 prosent av Victoria Eiendom.
Ringnes Holding sitter etter de nevnte transaksjonene igjen med 150.000 av de 3.954.930 aksjene selskapet opprinnelig hadde i Victoria Eiendom.
Beholder kontrollen
I en sms til DN skriver Ringnes at overføringen av verdier ikke har noe med en potensiell arveavgift å gjøre. Selv om arvingene nå har aksjemajoritet, beholder Ringnes selv kontrollen i morselskapet.
Ifølge fredagens børsmelding sikrer en aksjonæravtale mellom Christian Ringnes og hans tre barn fortsatt felles kontroll over aksjepostene i Victoria Eiendom.
«Barna får nå i tillegg til fellesselskapet Ringnes Holding hvert sitt eget holdingsselskap. Aksjer som familien eier i Victoria Eiendom/Eiendomsspar kan kun selges dersom alle i familien, inklusive meg, er enige», skriver Ringnes videre til Finansavisen.
«Omorganiseringen er derfor i hovedsak av formell karakter, men må meldes da det blir nye navn på Victoria Eiendoms aksjonærliste – selv om den bakenforliggende økonomiske realiteten i hovedsak er den samme», føyer han til.
God for 5,6 milliarder
Da Kapital slapp listen over Norges 400 rikeste tidligere denne måneden, dukket Ringnes opp på 91. plass med en formue på 5,6 milliarder kroner. Det var ned fra 6,4 milliarder året før.
«Ringnes har en solid portefølje gjennom Victoria Eiendom, som har hatt positiv utvikling det siste året. (...) Lav gjeldsgrad gjør at han står godt i et høyrenteklima, men ny informasjon trekker formuen ned i år. Ved siden av investeringene er han en entusiastisk kunstsamler», skrev bladet i sin vurdering.
I 2024-regnskapet fra Ringnes Holding, omtalt i sommer, sto det oppført kunst og antikviteter til en verdi på 124 millioner kroner. Den gang anslo han overfor Finansavisen at han har brukt over en halv milliard kroner på kunst.
– Håpet er at kunsten og skulpturene skal stige i verdi en dag, men i mellomtiden gleder det meg å dele de med offentligheten, sa han.
Mesteparten av skulpturene er plassert i Ekebergparken og rundt om på Oslo-bygg som Ekebergrestauranten og (Ringnes-eide) Grand Hotel.
Tidobling og saftig utbytte
Ringnes Holding gjorde opp fjoråret med et resultat etter skatt på 121,3 millioner kroner, en tidobling fra året før.
– Resultatforbedringen skyldes utviklingen i Victoria Holding og en betydelig nedskrivning i 2023, sa Ringnes til Finansavisen i sommer.
Victoria Eiendom leverte et knallsterkt 2024 med en bunnlinje på 803 millioner kroner – opp fra 260 millioner kroner i 2023. Som resultat av dette, delte Victoria Eiendom ut et ordinært utbytte på 180 millioner kroner for fjoråret, hvorav snaue 58 millioner tilfalt Ringnes Holding.
Eiendomsspar la i august frem tallene for første halvår i år, og disse viste et resultat før skatt på 393 millioner kroner, litt ned fra 410 millioner i samme periode i fjor.
Resultatnedgangen skyldes i hovedsak svakere Pandox-bidrag og høyere rentekostnader, som følge av høyere rentebærende gjeld, samt negative valutaeffekter fra euroen og svenskekronen.