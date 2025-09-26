Ringnes slår tilbake etter stikk fra SV

Fredag morgen ble det kjent i en børsmelding at Christian Ringnes gjennomfører et lenge planlagt generasjonsskifte i Ringnes-familien.

Han har overført aksjer for 2,9 milliarder kroner til sine tre barn, Isabelle Grønneberg Ringnes, Anette Ringnes og Christian Ringnes jr.

Overføringen har skapt politisk reaksjon, særlig fra SV-politiker Sunniva Holmås Eidsvoll, som mener dette viser hvorfor Norge bør gjeninnføre arveavgiften. Hun ønsker å gjeninnføre en arveavgift med bunnfradrag på ti millioner kroner.

Eidsvoll sier at «de rikeste må bidra mer til fellesskapet» og at slike overføringer «undergraver den norske modellen».

– Jeg skulle ønske at han heller ville bidra til å styrke det norske samfunnet, sier Holmås Eidsvoll til Nettavisen.

Ringnes avviser kritikken, og påpeker til Nettavisen at barna allerede eide aksjene som ble overført, og at det ble betalt arveskatt da de først fikk dem på 1990-tallet.

Han peker også på at han selv har betalt 220 millioner kroner i skatt de siste fem årene, og dermed bidratt betydelig til samfunnet. Hvor mye har SV-Sunniva bidratt med i skatt, spør Ringnes retorisk til Nettavisen.