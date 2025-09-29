AF Gruppen har fått oppdraget med å bygge teknisk bygg og fundamenter til karbonfangstanlegget ved Hafslund Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Byggeoppdraget blir en hovedentreprise med Hafslund Celsio som byggherre, og omfatter både bygg- og tekniske arbeider. Oppstart er planlagt til november 2025, med ferdigstillelse i fjerde kvartal 2028, opplyser selskapet i en børsmelding.

FORNØYD: Geir Flåta Konserndirektør Anlegg og Eiendom i AF Gruppen. Foto: HANS FREDRIK ASBORNSEN

Kontrakten har en estimert verdi på om lag 500 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, i tillegg til opsjoner.

– AF Gruppen er svært fornøyd med å ha blitt tildelt denne kontrakten for en del av karbonfangstanlegget i Oslo. Dette er et miljøprosjekt som passer svært godt inn i AF Gruppens strategi. AF ser frem til et godt samarbeid med Hafslund Celsio, sier konserndirektør for Anlegg og Eiendom, Geir Flåta.

Karbonfangstanlegget på Klemetsrud blir et av verdens første av sitt slag for avfallsforbrenning, og prosjektet inngår i regjeringens Langskip-initiativ.

– AF har lang erfaring fra tilsvarende industriprosjekter, sier Flåta, men presiserer overfor Finansavisen at de ikke tidligere har jobbet med anlegg av samme type som bygges på Klemetsrud.

Ifølge konserndirektøren har AF Gruppen jobbet med avtalen i rundt et halvt år.

– Dette er et klimaprosjekt som passer vår strategi, legger han til.