Eiere av ubåtbasen Olavsvern planlegger en omfattende oppgradering av anlegget. Hensikten med oppgraderingen er blant annet å leie ut anlegget til militære formål.
Den tidligere Nato-basen ble lagt ned i 2009, og kjøpt i 2013 av investorer for en slikk og ingenting. Nåværende Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen var sentral blant investorene, og er fortsatt på eiersiden.
Kjøpesummen var den gang 38 millioner kroner.
Ønsket tilbakekjøp
Senterpartiet gikk tidligere i høst inn for å kjøpe tilbake basen. Også Fremskrittspartiet har ved flere anledninger tatt til orde for et tilbakekjøp.
I forbindelse med trontaledebatten stemte Stortinget ned forlaget om å starte en prosess med å kjøpe tilbake Olavsvern, med 63 mot 38 stemmer, skriver NRK.
Da Per Willy Amudsen (FrP) i august spurte statsministeren om «regjeringen ønsker å kjøpe tilbake, eller på annen måte, gjenåpne Olavsvern til bruk for Forsvaret», svarte Jonas Gahr Støre (Ap) at «Det er per i dag ingen konkrete planer om å kjøpe tilbake Olavsvern».
Støre sa da at Stortinget har bedt regjeringen om å utrede alternativer for å sikre allierte og egne fartøy adgang til havn og fasiliteter i Tromsøregionen, og at dette arbeidet pågår.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har i år bekreftet at forsvaret kan være leietaker.
«Jeg ønsker å bruke Olavsvern når vi har behov», sa Kristoffersen til avisa Nordlys.
– Milliardbeløp
Den aktuelle kjøpesummen er uklar, men Morten Kolbjørnsen, forsvarspolitisk talsperson for FrP, antyder milliardbeløp.
– Olavsvern ble solgt for en svært billig penge, og det vil ikke forundre meg om kjøpesummen ville kommet opp i milliardbeløp, sier Kolbjørnsen.
Olavsvern Group fikk imidlertid ikke solgt anlegget, og nå ønsker Wilnor Governmental Services, som i 2020 kjøpte majoriteten av aksjene i Olavsvern Group, å gjøre en omfattende oppgradering av anlegget. Planen er å leie ut fasiliteter, blant annet til forsvaret.
Ifølge iTromsø var anlegget i 2021 verdsatt til 150 millioner kroner. Da var årlige leieinntekter rundt 30 millioner kroner. Etterspørselen og markedsverdien for et nesten operativt militæranlegg har trolig økt kraftig de siste årene.
I sin tid kostet det rundt 4 milliarder kroner å bygge ubåtbasen og det øvrige anlegget med 25.000 kvadratmeter fjellhaller, helikopterlandingsplass og ubåtdokk.
Vil leie ut til Forsvaret
Ifølge Nordlys står det i reguleringsforslaget, som nå behandles av Tromsø kommune, at «Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for industrivirksomhet/basefunksjon for kommersiell utleie til militære formål».
– Vi har god dialog med både det norske forsvaret, allierte og private aktører, skriver Wilnor i en epost til Finansavisen.
– Hvis forsvaret ønsker å bruke Olavsvern, er vi til deres disposisjon, sier Rune Normann Andersen, daglig leder i Olavsvern Group.
Wilnor svarer ikke på Finansavisens spørsmål om hvilke leieinntekter selskapet ser for seg ved en eventuell avtale med det norske forsvaret eller andre.
Skytebane
Olavsvern skal etter planen utvides med flere utbyggingsområder, mer kaiareal og skytebane, skriver Nordlys.
Videre skriver Nordlys at det er snakk om nye utbyggingsområder for blant annet lagervirksomhet, samt utfylling i sjø til etablering av nye kaier.
Daglig leder i Olavsvern Group, Rune Normann Andersen, sier virksomheten per i dag blant annet består av utleie til hotelldrift, lagervirksomhet og bunkring til båter.
– Vi har også militære kunder noen måneder i året. Det er nederlendere, og de spør etter skytebane for funksjonstesting av håndvåpen.