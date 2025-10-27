Eiere av ubåtbasen Olavsvern planlegger en omfattende oppgradering av anlegget. Hensikten med oppgraderingen er blant annet å leie ut anlegget til militære formål.

Den tidligere Nato-basen ble lagt ned i 2009, og kjøpt i 2013 av investorer for en slikk og ingenting. Nåværende Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen var sentral blant investorene, og er fortsatt på eiersiden.

Kjøpesummen var den gang 38 millioner kroner.

Ønsket tilbakekjøp

Senterpartiet gikk tidligere i høst inn for å kjøpe tilbake basen. Også Fremskrittspartiet har ved flere anledninger tatt til orde for et tilbakekjøp.

I forbindelse med trontaledebatten stemte Stortinget ned forlaget om å starte en prosess med å kjøpe tilbake Olavsvern, med 63 mot 38 stemmer, skriver NRK.

Da Per Willy Amudsen (FrP) i august spurte statsministeren om «regjeringen ønsker å kjøpe tilbake, eller på annen måte, gjenåpne Olavsvern til bruk for Forsvaret», svarte Jonas Gahr Støre (Ap) at «Det er per i dag ingen konkrete planer om å kjøpe tilbake Olavsvern».

Støre sa da at Stortinget har bedt regjeringen om å utrede alternativer for å sikre allierte og egne fartøy adgang til havn og fasiliteter i Tromsøregionen, og at dette arbeidet pågår.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har i år bekreftet at forsvaret kan være leietaker.