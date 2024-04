– Norge fordømmer Irans ulovlige og farlige angrep mot Israel, skriver statsministeren i et innlegg på X, tidligere Twitter.

– Videre opptrapping må forhindres. Vi ber alle parter om å vise størst mulig tilbakeholdenhet, fortsetter han.

Også utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har sagt at han er bekymret etter at Iran angrep Israel som svar på et israelsk angrep mot det iranske konsulatet i Syria tidligere i april.

– Det er en farlig verden, og den ble nettopp litt farligere, sier Eide.

NTB