Thailand og Kambodsja sier de ønsker våpenhvile

Minst 33 mennesker er drept i kampene, som har vært de hardeste mellom de to nabolandene i Sørøst-Asia på mer enn et tiår. Mer enn 150.000 mennesker er drevet på flukt eller evakuert fra grenseområdene i forbindelse med kampene.

– Thailand er i prinsippet med på å få i stand en våpenhvile, skriver landets utenriksdepartement på X.

Innlegget kommer etter at USAs president Donald Trump sa at han har snakket med Kambodsjas statsminister Hun Manet og Thailands fungerende statsminister Phumtham Wechayachai, og at de to sidene er enige om å raskt å komme fram til en våpenhvile.

Hun Manet sier søndag at han ønsker Trumps inngripen velkommen og at Kambodsja er villig til å diskutere en våpenhvile. Han sier landets utenriksminister vil snakke med USAs Marco Rubio om å koordinere med Thailand, men advarer sistnevnte mot å gå tilbake på en eventuell avtale.