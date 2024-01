24-årig fiolinist får Equinors millionstipend

Gudim har vært nominert til stipendet tre ganger tidligere, og i år falt juryen ned på at det var han som fortjente stipendet fra Equinor Morgendagens helter.

– Det er overveldende å vinne. Et stipend som dette gir utrolig mye motivasjon til å satse videre, samtidig som det gir en trygghet. Klassisk musikk er en tøff bransje, og med et stipend som dette kan jeg virkelig satse på det som betyr mye for meg, sier Gudim i en pressemelding.

Equinor Klassisk musikkstipend har blitt delt ut i mange år som en anerkjennelse og bidrag til de unge musikktalentenes videreutvikling og internasjonale satsing.

– Ludvig er allerede en kjent fiolinist i Norge som i flere år har vært sentral i det blomstrende strykermiljøet i Oslo. Han har en autentisk og individuell stemme, er en følsomt lyttende og fleksibel kammermusiker og en naturlig leder i grupper og orkestre, sier juryleder og ambassadør for Equinor Morgendagens helter Leif Ove Andsnes.

De tre andre som var nominert til å vinne stipendet, var sangeren Erik Grøtvedt (30), bratsjist og fiolinist Njord Kårason Fossnes (22) og pianist Nikita Khnykin (20).

