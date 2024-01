Ukrainas valutareserver steg i 2023

Ved utgangen av desember var valutareservene i sentralbanken på 36,8 milliarder euro, ifølge ukrainske myndigheter.

Reserven kan teoretisk finansiere importen i over fem måneder, ifølge banken. Dekning for en tremånedersperiode regnes som et minimum for å opprettholde finansiell stabilitet, skriver nyhetsbyrået DPA.

Sentralbanken legger vekt på at myndighetene i Kyiv har fått internasjonal støtte verdt tilsvarende 38,8 milliarder euro i løpet av fjoråret. Banken omtaler støtten som uten sidestykke. Ifølge ukrainske myndigheter har EU-land bidratt med rundt halvparten.

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal anslår at Ukraina trenger 33 milliarder euro i støtte fra utlandet i 2024.

Financial Times meldte før nyttår at EU har planer om å sørge for budsjettstøtte på 20 milliarder euro til Ukraina. Pengene skal gis i form av rimelige lån, og planen er utformet slik at Ungarn ikke kan blokkere for støtten, ifølge avisen.

Forhandlingene om en kombinert pakke om blant annet støtte til Ukraina og tiltak ved USAs grense til Mexico pågår fortsatt i Kongressen i USA.

Ukraina har kjempet mot russisk invasjon siden februar 2022.