Biden vil bremse eksporten av gass

I en uttalelse fredag sier president Joe Biden at klimakrisen er «vår tids eksistensielle trussel». Inntil videre vil det derfor ikke bli godkjent flere eksportterminaler for LNG.

USA er verdens største eksportør av LNG. Biden legger nå begrensninger på eksportveksten til tross for økende behov for gass i Europa og Asia i kjølvannet av Russlands krig mot Ukraina.

Heretter må miljø- og klimakonsekvensene av nye LNG-terminaler vurderes grundigere. I praksis betyr det at ingen nye prosjekter vil bli godkjent med det første.

– Setter foten ned

Interesseorganisasjoner for olje- og gassnæringen kaller beslutningen en seier for Russland. Godkjennings-pausen vil blant annet få konsekvenser for et stort, planlagt gassanlegg i Louisiana.

Miljøaktivister er på sin side glade for Bidens grep.

– Presidenten setter foten ned, setter nasjonens interesser først og lytter til klimavitenskapen, sier Jeremy Symons, som tidligere var rådgiver i USAs miljødirektorat EPA.

Helt fram til 2016 var det ingen som fikk tillatelse til LNG-eksport i USA. Begrunnelsen var hensynet til egen energiforsyning.

Regelverket ble endret da utvinningsmetoden fracking førte til økt gassproduksjon. Miljøforskeren Robert Howarth mener eksporten har bidratt både til utslipp og høyere gass- og strømpriser i USA.

Norge og USA

Biden-administrasjonen mener at verken utslipp eller mulige kostnadsøkninger for amerikanske forbrukere vurderes godt nok med dagens praksis. Derfor ønsker de grundigere miljøvurderinger.

Etter at EU-land kuttet importen av naturgass fra Russland, er Norge den største eksportøren av naturgass til EU. USA ligger på andre plass.

LNG-eksporten fra USA både til Europa og Asia har økt kraftig etter Russlands invasjon av Ukraina. USAs energiminister Jennifer Granholm sier godkjennings-pausen ikke vil påvirke eksport som allerede har fått grønt lys.

– Vi er fast bestemt på å sikre energibehovet til våre partnere på mellomlang sikt, sier hun.

(NTB)