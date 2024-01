Biblioteker får 28 millioner ekstra

Det er Nasjonalbiblioteket som har fordelt 28 millioner kroner i støtte til 22 utviklingsprosjekt beskrevet som nyskapende, samt 47 tiltak for aktiv formidling.

– Bibliotekene våre er helt sentrale i arbeidet med å fremme leselyst i befolkningen. Midlene som nå blir fordelt, vil både bidra til å styrke biblioteksektoren samlet sett og til at folk over hele landet får enda bedre litteraturformidling gjennom sitt lokale bibliotek. Med det håper jeg at flere får lyst til å lese mer, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Prosjekt- og utviklingsmidlene skal i hovedsak stimulere og bidra til utvikling av nye bibliotektjenester, formidling av innholdet i bibliotekene og utprøving av nye samarbeidsformer.

Et av prosjektene som direktør for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket, Svein Arne Tinnesand, trekker fram, foregår ved Innlandet fylkesbibliotek. Der jobber ni kommuner sammen om å få fram løsninger og tiltak for å skape leselyst og øke leseferdighetene i utvalgte grupper, med formål å redusere sosial ulikhet.

I Troms satser fylkesbiblioteket på å utforske hvordan man kan holde på leserne i et livslangt perspektiv. Andre eksempler på hva bibliotekene snuser på, er kunstig intelligens, kildekritikk, bærekraft og klima – der for eksempel Bergen offentlege bibliotek får midler til å lage klimafestival for barn og unge, som «arena for kunnskap og handlekraft».

Til sammen søkte 240 bibliotek om midler.

Denne prosjektstøtten er en del av overskuddet fra spillemidlene til Norsk Tipping, og det er Nasjonalbiblioteket som har som oppdrag å dele ut midlene som er del av virkemidlene til Den nasjonale bibliotekstrategien 2020–2025.

(©NTB)