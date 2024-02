Stoltenberg: – 18 land oppfyller Natos 2-prosentmål

– Det er seks ganger så mange land som da målet ble vedtatt, sia Stoltenberg onsdag på en pressekonferanse i forkant av Natos forsvarsministermøte i Brussel.

2-prosentmålet er blitt særlig aktuelt etter at USAs tidligere president Donald Trump nylig trakk det inn under et valgkamparrangement i helgen. Han skal ha truet med å ikke forsvare Nato-land som ikke bruker nok penger på forsvar.

Tvert imot sa Trump at han ville oppfordre Russland til å «gjøre hva faen de vil» mot land som ikke betaler nok.

Europeiske statsledere og diplomater har reagert kraftig på uttalelsene. Mange av dem advarer sterkt mot undergrave alliansens troverdighet.

Kraftig vekst

Nato-sjefen understreket onsdag at forsvarsbudsjettene er blitt merkbart styrket i mange Nato-land de siste årene.

– Siden 2014 har Nato-landene brukt 600 milliarder dollar mer på forsvar, sa Stoltenberg.

– I fjor så vi en økning på 11 prosent – den største hittil – for Canada og de europeiske medlemslandene. Nato har lenge gitt klar beskjed: Europeiske land og Canada må bruke mer penger på Nato. Nå ser vi at denne beskjeden har hatt betydning, sa Nato-sjefen.

– I år vil de europeiske medlemslandene investere til sammen 380 milliarder dollar i forsvar. For første gang overstiger det 2 prosent av deres samlede bruttonasjonalprodukt, så det er reell fremgang, sa Stoltenberg.

Han påpekte at mens USA står for 25 prosent av verdensøkonomien, mens de 31 medlemslandene til sammen utgjør over halvparten av verdensøkonomien.

Ukraina blir tema i flere møter

Den kraftige veksten kommer i kjølvannet av Russlands krigføring i Ukraina, og den konflikten står igjen høyt på dagsordenen når forsvarsministrene møtes.

Parallelt med dette er det møte i Nato-Ukraina-rådet, og onsdag samles kontaktgruppen for Ukraina.