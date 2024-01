Gjennom høsten og vinteren har nordmenns bekymring for privatøkonomien økt betydelig, og i en fersk Norstat-undersøkelse svarer 1 av 5 at privatøkonomien går ut over arbeidshverdagen.

Undersøkelsen er utført på vegne av Kredinor, og inkasassoselskapet sier de observerer at stadig flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes.

BEKYMRET: Jon Berge, kommunikasjonssjef i Kredinor. Foto: Kredinor

– Klump i magen

– Vi registrerer en betydelig forverring i nordmenns privatøkonomi. Vår undersøkelse viser en gradvis forverring gjennom høsten. Dette samsvarer med tilbakemeldinger fra våre inkassokunder, som i økende grad har problemer med å betale regningene, sier Jon Berge, kommunikasjonssjef i Kredinor.

Undersøkelsen fra Norstat ble gjennomført første gang august i fjor, og på nytt nå like før jul. Her kommer det frem at 19 prosent mener at privatøkonomiske bekymringer påvirker arbeidshverdagen. Dette er opp fra 17 prosent i tilsvarende undersøkelse i august. Av disse skiller unge i etableringsfasen seg ut. I aldergruppen 30-36 år svarer 26 prosent at privatøkonomien går ut over jobben.

– Det er urovekkende at så mange går på jobb med klump i magen når de tenker på egen økonomiske situasjon, og denne klumpen har bare vokst i løpet av høsten, sier Berge,



– Spesielt trist er det at så mange unge har slike bekymringer, legger han til.

Sliter med løpende utgifter

I undersøkelsen kommer det også frem at 28 prosent mener de ikke ville ha klart en uforutsett regning på 10.000 kroner. I august var det 24 prosent som svarte det samme. Her skiller likevel respondentene fra Nord-Norge seg ut, ettersom hele 36 prosent svarer at de ikke vil klart en slik regning.

20 prosent sier at de av og til har problemer med å med å klare de løpende utgiftene, samtidig som 7 prosent svarer «ja». Noe som vil si at mer enn 1 av 4 har problemer med å betale av og til. I august var det tilsvarende tallet 1 av 5.

I tillegg skal 16 prosent ha bedt om økonomisk hjelp i løpet av de siste 6 månedene av enten venner eller familien. I august var det bare 13 prosent som svarte samtykkende til det.