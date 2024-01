Forskjellene i Norge har blitt altfor store, mener SVs Kari Elisabeth Kaski. Hun viste til Oxfam-rapporten som kom denne uken. Den viser en utvikling hvor verdens rikeste dobler formuene sine, mens de fattigste stadig blir fattigere.

– Skillet mellom fattig og rik øker, ikke bare i verden, men i Norge, sa Kaski da hun tok opp temaet i Stortingets spørretime onsdag.

En rapport fra SSB nylig beskrev at de rikeste 10 prosent i Norge eier mer enn 50 prosent av nettoformuen.

– Men det blir verre. For de som er enda rikere, har enda mer av formuen. De rikeste 5 prosent i Norge eier mer enn de fattigste 80 prosent til sammen. Det er rett og slett en eksponentiell ulikhetskurve, sa Kaski.

– Konstant klaging over mange tiår

Kaski kom med klar beskjed om at det er behov for omfordeling og for å bygge ut velferden.

– Den konstante klagingen over skattenivået i mange, mange tiår har hatt effekt ved at landets økonomiske elite i dag betaler en mindre andel av sin inntekt i skatt enn det vanlige lærere og sykepleiere gjør, sa Kaski.

Hun beskrev de rikes kamp mot skatteregningen som en suksess. Og hun utfordret Vedum om han mener at det er slik vi skal ha det i Norge.

– Gir finansministeren etter for press fra landets økonomiske elite når de sier nei til rettferdig skatt på arv og høyere formuesskatt, spurte hun.

– Helt uaktuelt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avviser blankt at det er aktuelt å åpne for arveavgift.

– Arveavgift er helt uaktuell å innføre. Det blir ikke noe bedre for den moren som skal betale barnehageregningen hvis naboen får arveavgift, sier Vedum til NTB.

Arveavgiften ble fjernet under Erna Solbergs regjering i 2014. Før dette måtte man betale opptil 15 prosent i avgift av det man arvet.

– Dette var en skatt det var veldig mye uro rundt, sier Vedum, som vil legge vekt på ro og forutsigbarhet. Han viser til at de mest velbemidlede uansett klarte å finne løsninger rundt avgiften.

– Det var de aller rikeste som klarte å tilpasse seg, men kanskje de som ikke var så rike ikke klarte det. Det slo rart ut, sier han.

Vil ha forutsigbarhet rundt formuesskatten

Vedum mener regjeringen i samarbeid med SV har fått til mye på omfordeling. Han lister opp tiltak for å kutte skatt for eldre med de laveste pensjonene, tiltak for barnefamilier som billigere barnehage og gratis kjernetid i skolefritidsordning, og bedring for studenter og økning av borteboerstipend.

– Det er hos dem med lavest til middels inntekter, det er der vi gjør lettelser, sier han.

Han viser til lakseskatten – grunnrenteskatt på havbruk – som et omfordelende grep. Men noen endringer i formuesskatten legger han ikke opp til.

– Det er en balanse også på formuesskatten. Vi må ha forutsigbarhet og trygghet for norske bedrifter og at eiere vil være med å satse på investeringer, sier finansministeren.

(NTB)