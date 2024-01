Trygve Hegnar: – Det er helt sprøtt. Det er helt vilt

– Det er bare å gi bort penger å tippe, sa Trygve Hegnar i Økonominyhetene torsdag.

Men det er alltid noe som vinner.

– Det er alltid noen som vinner. Det er fire, fem som blir millionærer hver helg. Og det er veldig bra, men sannsynligheten for det er veldig, veldig liten.

Trygve Hegnar tipper aldri, men han gleder seg stort over at vanlige folk kan bli milliardærer på å tippe, selv om det er helt sprøtt at det er mulig å vinne 1,36 milliarder kroner på en kupong på 50 kroner.

– Det er så mye penger at det er helt ufattelig. Det er jo 60 - 70 millioner i renteinntekter i året. Altså 60 - 70 millioner kroner i renteinntekter hvis du bare setter pengene i banken. Det er helt sprøtt, men jeg synes det er råmorsomt. Det er helt vilt. Vanlige folk kan plutselig bli milliardærer.

Hegnar tror også det er mulig å bli lykkelig med de pengene og ramset opp hva vinneren kan bruke pengene på. Flytte til Sveits?

Men hva ville Trygve Hegnar gjort om han hadde vunnet 1,4 milliarder kroner?

