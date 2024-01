Lånekassen: Dette må du vite om nedbetaling av studielån

Når du får regning fra Lånekassen, må du enten betale den eller be om betalingsutsettelse. Dette gjelder selv om du venter på å få deler av lånet omgjort til stipend, skriver Lånekassen i en pressemelding. Dersom man av ulike grunner ikke skulle ha råd til å betale, kan regningen utsettes inntil 36 ganger uten at man trenger å oppgi grunn.

Dette kan det være lurt å vite, da kunder som ikke betaler regningene og heller ikke søker om utsettelser eller sletting av renter, etter hvert vil få lånet sitt oppsagt og overført til Statens innkrevingssentral, opplyser Lånekassen.

Ved utsettelse er det likevel viktig å være klar over at rentene vil fortsette å påløpe, og at nedbetalingstiden bli utvidet tilsvarende varigheten man ber om utsettelse. Lav inntekt, arbeidsledighet eller sykdom kan også gi rett til å få rentene slettet eller til å få utsatt betalingene for en periode.

