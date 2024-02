Fredag la Teknisk beregningsutvalg frem sin foreløpige rapport foran årets lønnsoppgjør. Daglig leder i medlemsorganisasjonen HR Norge, Even Bolstad, forventer et svært krevende lønnsoppgjør, først og fremst for offentlig sektor og kommunene.

– Teknisk beregningsutvalg viste at disse allerede har et overheng som gjør at det er mindre til fordeling i potten. Samtidig har vi en eksportnæring som går godt på grunn av valutakursen, og som kan gjøre at vi får en for høy ramme. Dette vil ikke kommunene kunne møte, sier Bolstad i en pressemelding.

Høy rente

Et tøft oppgjør for kommunene vil igjen kunne ramme alle som benytter seg av kommunale tjenester, ettersom undersøkelser fra HR Norge viser at kommunene allerede er mest presset når det kommer til utgifter og kostnader.

– De som bør skjelve foran årets lønnsoppgjør er derfor kommunedirektørene i norske kommuner, og unge boligkjøpere med høye lån, sier Bolstad.

At unge boligkjøpere med høye lån vil kunne rammes hardt begrunner han slik:

– Om rammen i lønnsoppgjøret legges for høyt, så vet vi at dette er den største bekymringen til sentralbanksjefen, og vi kan forvente lengre tid med høy rente. Rett og slett fordi henter vi opp for mye av rammen, blir det for høy vekstimpuls, på toppen av rause statsbudsjett. Da gjør sentralbanksjefen jobben sin og tråkker på bremsen, sier han.

Generasjonskonflikt

– Det er særlig usolidarisk mot de unge som kanskje har kjøpt bolig nylig i håp om at renten snart skal gå ned. Dette er ikke bare et oppgjør mellom arbeid og kapital, men også en interessekonflikt mellom de som sliter med høye lån og de som har nedbetalte boliger, altså en generasjonskonflikt, sier Bolstad.

Bolstad mener vi må være forberedt på streik til våren.

– Streikefaren er stor, særlig i offentlig sektor. Enhver streik er skadelig for virksomhetene, og for de ansatte. Dessuten rammes i stadig større grad tredjepart, som de som har barn i skolen og andre som er avhengige av at samfunnet fungerer, sier Bolstad.