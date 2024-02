Tibber og Lyse øker prisene fra april

– Vi øker påslaget fordi vi har økte handelskostnader. Det er nødvendig for å sikre at vi ikke taper penger, sier kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel i Tibber til E24.

Påslaget økes fra maks 2 øre per kilowattime til maks 2,95 øre. Samtidig går månedsavgiften opp fra 39 kroner til 49 kroner, skriver Tibber i en melding til kundene.

Ifølge Tibber vil endringene bety maks 23 kroner dyrere strømregning per måned for en bolig med 16.000 kilowattimer årlig forbruk. Det betyr at man må betale opptil 276 kroner mer for strømmen i året, uavhengig av strømprisen.

Selskapet understreker i meldingen at det fortsatt ikke skal tjene penger på kundenes strømforbruk.

– Påslaget går til å dekke lovpålagte elsertifikater, kredittkostnader og øvrige handelskostnader.

Strømselskapet Lyse øker også prisene, skriver Stavanger Aftenblad.

Regningen blir i gjennomsnitt 23 kroner dyrere per måned for en vanlig kunde. Økte renteutgifter er forklaringen også hos Lyse.

