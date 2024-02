Formuesskatten er vilkårlig og urimelig

Debattinnlegg: Olav Solberg, siviløkonom og pensjonist

Som nyslått pensjonist, etter et 42 år som lønnstaker i offentlig og privat virksomhet, var det et sjokk å laste ned skattekortet for 2024. Sjokket skyldes at landet man trofast har betalt omtrent 50 prosent skatt til i alle år, nærmest vil konfiskere ens fremtidige livsgrunnlag. Forklaringen er formuesskatt.

Når man har vært yrkesaktiv i 42 år, har man – ikke overraskende – nedbetalt boliglån, anskaffet feriesteder for egen familie, og spart opp litt finanskapital for å spe på pensjonen (etter råd fra det offentlige om å «ta ansvar for egen alderdom»). Det er da deprimerende å konstatere at man skal betale mer i skatt enn det man mottar i pensjon. Mer enn 100 prosent av pensjonen skal altså betales i skatt.

Dette er provoserende. Vi har en stat som renner over av kapital. Det er ikke akseptabelt at stat og kommune da skal innkreve mer enn 100 prosent av pensjonen i skatt. Penger som det offentlige overhodet ikke trenger, men som en pensjonist trenger for å leve.

Problemet er formuesskatt. Hadde det ikke vært for den, hadde jeg og andre pensjonister fint kunnet leve av pensjonen. Hvis man etter et langt yrkesliv eier mer enn smålige 1,7 millioner kroner i formue, blir man i Norge definert som «rik» og skal betale formuesskatt, selv om man ikke har kontantstrøm til å finansiere skatten.

Formuesskatten må avvikles i sin helhet, alternativt må den omlegges radikalt for å unngå helt vilkårlige og urimelige konsekvenser

Med mindre man er storbonde på Hedmarken da, eller fergereder uten børsnotert selskap; der er det særregler! Storbonden Vedum og fergerederen Sunde slipper å betale formuesskatt. Men vanlige lønnstagere og pensjonister med nedbetalt bolig og hytte betaler. Dette viser hvor vilkårlig og urimelig formuesskatten virker.

Slik kan vi ikke ha det, kjære statsminister og finansminister!

Og vær oppmerksom på følgende; det er nå et voldsomt press fra NHO, Høyre og andre om at formuesskatten må avvikles for «arbeidende kapital». Disse aktørene vil avvikle formuesskatt på aksjer og næringsvirksomhet, mens den type formue som vanlige folk og pensjonister har, altså hus, hytte m.v., tilsynelatende fortsatt skal tappes for formuesskatt. Her tror jeg Høyre gjør en kjempebrøler, de vil skuffe en stor del av sin velgerskare med dette.

Olav Solberg

Siviløkonom og pensjonist