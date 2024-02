Påstått stjålet Ukraina-kunst solgt på auksjon i Moskva

Et maleri av Ivan Aivazovsky ble solgt hos Moskva Auction House for rundt en million dollar den 18. februar. Salget er kontroversielt. Noen hevder at maleriet ble stjålet fra Mariupol Museum of Local Lore, et regionalt historisk museum i Ukraina. Tittelen på bildet er “Moonlit Night”. Auksjonshuset sier at det er et annet maleri med samme tittel, men en tidligere aktor er ikke overbevist. Det skriver Artnet.com.

Salget ble kjent da Gyunduz Mamedov, tidligere visestatsadvokaten i Ukraina, la det ut på X (tidligere Twitter), og det har blitt bredt omtalt i ukrainsk presse. Bildet ble overført til Simferopol Arts Museum på Krim i 2014 sammen med andre kunstverk og er i strid med folkeretten, ifølge Mamedov. Han bemerket at Interpol plasserte maleriene på en internasjonal etterlysningsliste.

“Dette kunstverket har blitt offentlig dokumentert som stjålet fra et museum i Ukraina, og det er dit det skal returneres,” uttalte Lydia Zaininger, administrerende direktør for den ideelle organisasjonen Ukrainian Institute of America, til Artnet News. “Å legge det ut på offentlig auksjon er en krenkelse av internasjonale ordensregler, et åpenbart brudd på UNESCOs lover som beskytter stjålet kunst, og ytterligere klare bevis på Russlands folkemordskampanje for å ødelegge Ukrainas kulturarv.”

Moscow Auction House sier på sin side at Aivazovsky produserte mange lignende malerier, og at det de har solgt er fra 1878, mens det andre er fra 1882. Auksjonshuset hevder at videre at det ble anskaffet i Sverige på Stockholms Auktionsverk i 2008, skriver Artnet.