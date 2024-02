Norske husholdninger viser gryende tegn til optimisme om økonomien

Nordmenns forventninger til egen og norsk økonomi for første kvartal er fortsatt svært lave, viser den kvartalsvise rapporten fra Finans Norge. Likevel er det tegn til en gryende optimisme og økt tro på framtiden.

– Det kan se ut til at vi er forbi bunnpunktet, og husholdningene ser ut til å ha gjenvunnet troen på egen økonomi for de neste tolv månedene, skriver Finans Norge til NTB.

Finans Norge er del av NHO og representerer finansnæringen i Norge. Hvert kvartal lager de sammen med Verian, tidligere Kantar, et forventningsbarometer som måler norske husholdningers forventninger til sin egen og landets økonomi. Målingen er blitt utført helt tilbake til 1992.

Forbruket er justert

Husholdningene melder at egen økonomi er forverret det siste året, men antallet er færre enn samme måling i fjerde kvartal. Folks framtidstro er bedre, samtidig som de opplyser at forbruket er justert, og at det er lav interesse for nye store anskaffelser i bolig, bil, båt eller andre kapitalvarer i året som kommer.

– Det er oppsiktsvekkende at husholdningene er så positive til egen økonomi fremover. I tillegg til at de nok har justert forbruket gjennom renteøkningene, er det naturlig å knytte dette stemningsskiftet til at husholdningene tror vi er nær rentetoppen, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

Hun nevner også faktorer som at inflasjonen synes å ha kommet under kontroll, at arbeidsledigheten fortsatt er lav, og at folk flest opplever jobbtrygghet.

Kamp om bankkundene

Olrud Moen tolker også responsen som et varsel om at husholdningene heller vil nedbetale lån de allerede har, enn å ta opp nye. Det vil innebære svak utlånsvekst og fortsatt sterk konkurranse mellom bankene framover.