Formuesskatt og sykehjemsplass: De eldre ranes!

Debattinnlegg: Børre Krogstad, Bærums Verk

Jeg viser til artikkelen i Finansavisen 22. februar om formuesskatten som spiser opp pensjonen til (mer eller mindre) vanlige folk , og til artikkelen 27. februar om at formuesskatten «kan oppleves som en straff for ikke å ha brukt opp pengene på fest og moro».

Ja, jeg er helt enig. Gjennom at formuesskatten også ilegges objekter som i seg selv ikke genererer en kontantstrøm som kan betale formuesskatten, «dreper» myndighetene vanlige folk, presser på lang sikt vanlige folk ut av sine hus og hytter (i tillegg til at den ved å straffe norsk eierskap eksporterer norske bedrifter over på utenlandske hender).

De må ta av sin formue for å betale formuesskatten, og ta av formuen én gang til for å betale egenandelen på sykehjemmet

Men det stopper ikke der. Når/hvis man kommer på sykehjem, blir det verre! Når nivået på egenbetaling skal beregnes, tas det utgangspunkt i brutto inntekter (inkludert finansinntekter fra formuen) og gis fradrag for eventuelle gjeldsrenter og inntektsskatt. Av nettoen skal det betales inntil 85 prosent. Men det innrømmes ikke fradrag for formuesskatten i beregningen, til tross for at det meste av formuesskatten tilfaller kommunen. Og det til tross for at det kan hevdes at formuesskatten tildels er en utgift som henger sammen med finansinntekten, som jo tas med i beregningen. Hvis det ikke er noen formue blir det heller ingen finansinntekt å ta med i regnestykket, og vice versa.

Dette resulterer i at personer med noe formue (hus, hytte, sparekapital) og med en beskjeden pensjon, ikke har kontantstrøm til å betale for både formuesskatt og sykehjemsopphold. De må ta av sin formue for å betale formuesskatten, og ta av formuen én gang til for å betale egenandelen på sykehjemmet. Man betaler i praksis to ganger for oppholdet: først gjennom egenbetalingen og så gjennom formuesskatten, som det ikke innrømmes fradrag for i beregningen. Og dette til tross for at «mantraet» er at kommunen ikke tar av formuen når man kommer på hjem. Jo, det gjør de, bare på en finurlig, indirekte måte.

Dette vil jeg karakterisere som at kommunen «tusker til seg penger». I forskriftsverket som ligger til grunn for beregningen av egenbetaling foreligger det to sikkerhetsventiler hvis beregningen viser seg å gi uheldige utslag, men basert på erfaring velger kommunen å ignorere dette. De eldre ranes!

