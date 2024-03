NHO advarer før lønnsoppgjøret: – Det er stort strekk i laget

Årets lønnsforhandlinger i arbeidslivet er et hovedoppgjør hvor både lønn og innhold i tariffavtaler skal reforhandles. NHO skriver at det er store forskjeller i lønnsomhet blant landets bedrifter, og at hensyn til bedriftenes lønnsevne blir viktig.

– Det er fortsatt stort strekk i laget. Mange bedrifter går godt, mens andre sliter tungt. Det understreker viktigheten av en god balanse mellom sentrale og lokale forhandlinger som gir muligheter for tilpasninger til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Samtidig erklærer NHO sin lojalitet til frontfagsmodellen, altså at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at det således blir førende for oppgjørene i øvrige bransjer.

LO truer med streik

I februar gikk et samlet LO inn for et krav om økt kjøpekraft til alle, og at de som tjener minst, skal ha et vesentlig løft.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik trakk nettopp fram eksportindustrien, som har gode tider, da hun sa at det i år er rom for et solid og godt lønnsoppgjør til alle.

– Vi er beredt til å ta en streik for å få det som er rettferdig, det som er rett, sa LO-lederen.

Advarer mot stort sentralt tillegg

Blant medlemsbedriftene er det fortsatt flere pessimister enn optimister som ser lyst på framtiden, skriver NHO. Spesielt i byggebransjen er det mange som sliter og som ikke ser lyst på framtiden.

– Lønnsoppgjøret og de sentrale tilleggene må bygge opp under lokale forhandlinger og lokal lønnsdifferensiering tilpasset den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, skriver NHO etter at representantskapet hadde blitt enige om årets posisjon.

– Derfor må de sentrale tilleggene ikke utgjøre en for stor andel av rammen, heter det videre.