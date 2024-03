Strømmen ble billigere i februar – halv pris av i fjor

– Strømprisene er nå på vei ned igjen, i både Norge og Europa. I Sør-Norge er spotprisene omtrent halvert sammenlignet med februar i fjor, skriver Fornybar Norge i forbindelse med sin strømprisindeks for februar.

Strømregningene for februar sendes ut til kundene i disse dager, og indeksen viser at husholdninger i Sør-Norge med et gjennomsnittlig strømforbruk vil få en regning på cirka 2300 kroner etter strømstøtte.

I Midt-Norge vil regningen bli på rundt 2100 kroner, og i Nord-Norge på omtrent 1900 kroner.

– Husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk av strøm vil få strømregninger som er opptil 24 prosent lavere enn den de fikk for januar. Nedgangen skyldes mildværet vi hadde i februar, som gjorde at vi brukte mindre strøm på oppvarming, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.

Januar var svært kald i deler av Sør-Norge. I Oslo ble det målt under minus 30 for første gang.

Høyere enn i fjor

Men i fjor var februar måned enda mildere, noe som gjorde at strømregningene den gang var enda lavere enn i år i hele landet – selv om spotprisen da var høyere i Sør-Norge.

– Været var enda mildere og strømforbruket derfor betydelig lavere i fjor. Siden 2024 er et skuddår, var fjorårets februar dessuten én dag kortere, og det bidro også til at strømforbruket var lavere da, sier Standal.