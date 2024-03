Ser fortsatt behov for boligselgerforsikring

Gjensidige er blant selskapene som tilbyr innenfor boligselgerforsikring i Norge.

Ifølge kommunikasjonssjef Christian Haraldsen er det fremdeles gode grunner til å kjøpe slike produkter.

Terskelen er senket

– Hvordan påvirkes behovet for boligselgerforsikring av krav om omfattende tilstandsrapport ved salg av bolig?

– Samtidig som krav til nye tilstandsrapporter ble innført, ble kjøpers terskel for å kreve prisavslag senket betraktelig, noe som har medført at langt flere kjøpere kan ha et potensielt mangelskrav – og følgelig at selger fremdeles kan dra nytte av boligselgerforsikring, svarer han.

– Tidligere måtte det foreligge en «vesentlig» mangel, men nå er kravet til «vesentlig» fjernet.

FORSVARER BOLIGSELGERFORSIKRING: Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige. Foto: Gjensidige Forsikring

Skjulte feil en risiko

I tillegg avdekker tilstandsrapportene ikke alle skjulte feil og mangler, påpeker Haraldsen.

– Selv om takstmannen skal foreta noe mer omfattende kontroller, faller fortsatt mye utenfor, forklarer han.

– Blant annet skal ikke bjelkelag og indre konstruksjoner vurderes.

Kommunikasjonssjefen presiserer at uenighet mellom kjøper og selger oppstår for nær sagt alle produkter, både ved omsetning av nytt og brukt. Det spesielle med boligmarkedet, ifølge Haraldsen, er at hver bolig er unik, at uenigheten ofte vil dreie seg om veldig store verdier, og at problemstillingene kan være komplekse både bygningsteknisk og juridisk.

- Det er helt urealistisk å tenke seg et fullstendig konfliktfritt boligmarked, fortsetter han.

- Både kompleksiteten og de store verdiene medfører en høy risiko for selger som det er naturlig å forsikre seg mot.