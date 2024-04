Nye tall fra Creditsafe Norway viser at 241.269 nordmenn sto oppført med aktive betalingsanmerkninger ved utgangen av mars. Det er i overkant av 4.000 færre enn i slutten av januar.

Antall negative saker pr. person øker

Antall negative saker pr. person som har betalingsanmerkninger, har riktignok økt marginalt i samme periode, fra 5,99 til 6,02.

– Uavhengig av pandemi, dyrtid, inflasjon, renter eller generelt høyere kostnader er utviklingen på betalingsanmerkninger stabilt jevn. Et lite unntak er antall betalingsanmerkninger på foretak, og antall negative saker pr. foretak. Her viser tendensen en svak men jevn økning, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

85.556 selskaper med betalingsanmerkninger

Ved slutten av første kvartal sto 85.556 selskaper oppført med betalingsanmerkninger, en økning på om lag 1.500 sammenlignet med inngangen til året. Ser man kun på AS og ASA har antall selskaper med betalingsanmerkninger økt fra 54.225 til 55.744 i samme periode.

Fjærestad mener det er vanskelig å komme med noen konklusjoner om hvorfor kurven er såpass stabil, til tross for de mange eksterne faktorene som har preget norsk økonomi de seneste årene.

– Vi har mindre penger å rutte med

– Det er klart at økonomien påvirker oss. Høye renter, inflasjon og økte matvarepriser gjør at de aller fleste merker det på lommeboken. Vi har mindre penger å rutte med, og må stramme inn livreima. Men de fleste har likevel nok. Vi blir fattigere, men ikke fattige. Vi drar fortsatt på ferie, og kjøper fortsatt ny bil. Det er bare litt færre ferier og en litt billigere bil, sier Fjærestad.