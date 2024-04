Obos-banken kutter renten på lån

Obos-banken kutter renten på bankens boliglån med inntil 0,15 prosentpoeng. Beste rente vil etter dette være på 5,24 prosent for et grønt boliglån, mens et rammelån på 50 prosent vil ha en rente på 5,41 prosent etter justeringen.

Endringen trer i kraft fra og med 2. mai.

Tøffere konkurranse

– Konkurransen om kundene spisser seg til, og det er grunnen til å at vi nå kutter renten på flere av våre låneprodukter. Vi gjør ingenting med innskuddsrentene våre. Som kunde i Obos-banken skal man være trygg på at du har konkurransedyktige betingelser, sier Øistein Gamst Sandlie, adm. direktør i Obos-banken.

Obos-banken har hatt en sterk kundetilvekst så langt i år, og kan vise til over 8.000 nye nettbankkunder. Det mer er enn en dobling sammenlignet med samme periode i fjor.

– Bevegelsene i bankmarkedet er store for tiden. Vi tar imidlertid ikke den positive utviklingen for gitt, og vi er nødt til å være i forkant for å fortsatt fremstå som et godt alternativ. Derfor vurderer vi og justerer rentenivået vårt fortløpende, sier Sandlie.