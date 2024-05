Jo, Trygve Hegnar, ulikhet er som gift

Debattinnlegg: Trygve Svensson, leder for tankesmien Agenda

For det første virker Hegnar litt forvirret. Han har ikke helt bestemt seg om han mener det går bra eller dårlig i Norge. For ordens skyld: Jeg mener det går bra i Norge, forholdene tatt i betraktning. Vi er rustet til å stå imot urolige tider internasjonalt, og næringslivet gjør det bedre enn noensinne. Men den voksende ulikheten mellom folk er svært alvorlig på lang sikt.

Men når jeg påpeker at ulikhet, også i formue, er som gift for et samfunn, mener han det er «friskt av Svensson».

Hegnar trenger ikke ta mitt ord for det. Absolutt all seriøs forskning på ulikhet viser at det er dårlig for et samfunn på absolutt alle parametere. Det gjør også all erfaring.

Vi blir syke av stor ulikhet. Vi stoler mindre på hverandre av stor ulikhet. Som sosiolog Magne Flemman har sagt: «Ulikhet er noe som kryper inn under huden din. Det påvirker måten du tenker, lever og måten du forholder deg til andre mennesker.»

Det blir mer kriminalitet av stor ulikhet. Og næringslivet gjør det dårligere når det er stor ulikhet. Som min kollega Tiril Halvorsen har skrevet : «Ulikhet er bad for business».

Dessuten handler det om demokratiet. «Når de rikeste blir rikere konsentreres altså økonomisk makt. Den makten kan bli politisk», som min andre kollega Hannah Gitmark har skrevet.

Det er interessant at Hegnar mener at «Formuesulikhet er et spennende og viktig tema, men ikke nødvendigvis knyttet til formuesskatten». For formuesskatten handler nettopp om dette: Å utjevne de største forskjellene. Eller som en av verdens fremste eksperter på ulikhet, Keith Payne, sier: «Ulikhet skapes like mye av de rikes rikdom som av de fattiges fattigdom.»

Hegnar legger vekt på at «eierbeskatningen har gått kraftig opp.» Men det er kirsebærplukking i skattedebatten. Ser vi på den totale skatten på kapitalbeholdning, ligger Norge fremdeles langt unna gjennomsnittet i OECD.

Skattenivået er cirka 46 milliarder kroner lavere enn i 2001. Det er en trist arv fra Bondevik II-regjeringen, som regjerte frem til 2005 med Høyre i spissen

Den virkelige historien om skattene i Norge siden årtusenskiftet er at de har blitt kuttet, ikke økt. Trekker vi fra den midlertidige arbeidsgiveravgiften og høyprisbidraget på kraft, som kom som følge av en ekstraordinær internasjonal energikrise, er skattenivået i Norge fremdeles om lag 8 milliarder kroner lavere enn under forrige rødgrønne periode mellom 2005 og 2013.

