Tjente mest av alle - dro inn 2,8 milliarder

For åtte år siden ble Cristiano Ronaldo for første gang kåret av Forbes som den best betalt idrettsutøveren i verden og tjente mest av alle i fjor. Det skriver Forbes, som har kommet med en liste over de 50 best betalte idrettsutøverne i verden.

Den 39 år gamle portugisiske fotballstjernen skal angivelig ha tjent 260 millioner dollar de siste 12 månedene, det tilsvarer nesten 2,8 milliarder kroner med dagens valutakurs. Ronaldo anslås å ha tjent hele 200 millioner dollar ved å signere for Al Nassr i Saudi Pro League, etter å ha spilt i Manchester United. De siste 60 millionene skal komme fra samarbeid som for eksempel Nike, Binance og Herbalife.

Flest NBA-profiler

Totalt tjente de 50 best betalte idrettsutøvere anslagsvis 3,88 milliarder dollar, som er opp 14 prosent fra fjorårets rekord på 3,44 milliarder dollar. Idretten som har flest atleter på siden er basketball der NBA-profiler står for 20 av de 50 navnene. Neste sport er amerikansk fotball med 11 og fotball med åtte.

På den neste plassen finner vi golf med fem utøvere. Den best betalte spilleren er Jon Rahm som er nummer to totalt med en anslått inntekt på 218 millioner dollar. Mye av inntekten skal komme fra at han valgte å signere for LIV Golf i desember.

Den spanske golfspilleren er en av 22 idrettsutøvere under 30 år på listen. Forbes skriver at dette kan signalisere et generasjonsskifte ettersom profiler som Serena Williams, Roger Federer og Tom Brady har trukket seg tilbake. Samtidig ser man fortsatt flere endre idrettsutøvere som vinneren Ronaldo, men og LeBron James og Tiger Woods som alle er over 39 år.