Kunstneren og samleren: Den britiske kunstneren Hurvin Anderson (t.v.) er årets hovedutstiller i The Twist. Her med Christen Sveaas, som har flere bilder av Anderson i sin store samling.

Kunstneren og samleren: Den britiske kunstneren Hurvin Anderson (t.v.) er årets hovedutstiller i The Twist. Her med Christen Sveaas, som har flere bilder av Anderson i sin store samling. Foto: Pontus Holmenäs

Fascinert Christen Sveaas: – Jeg kjøpte det sporenstreks