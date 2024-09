For å komme frem til nåverdien av denne fremtidige inntjeningen, må vi neddiskontere med et rimelig avkastningskrav. Her har vi valgt et avkastningskrav basert på hvilken avkastning “Camp Haaland” ville fått dersom de kunne investert den fremtidige kontantstrømmen et alternativt sted i dag. Basert på Haalands aktivitet i eiendoms- og i verdipapirmarkedet har vi satt et avkastningskrav et sted mellom risikofri rente og normal yield for eiendom i Oslo.