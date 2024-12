Studenter bruker kredittkort eller forbrukslån for å dekke basisbehov

30 prosent oppgir at de har brukt kredittkort, 6 prosent sier de har tatt opp forbrukslån, og 10 prosent svarer at de har brukt begge deler for å dekke basisbehov. Det viser en undersøkelse som Sentio har gjort for Norsk studentorganisasjon (NSO) og nettavisen Khrono.

I undersøkelsen, som er gjort blant 1000 studenter i perioden 25. oktober til 11. november, oppgir bare 17 prosent at de ikke jobber i en typisk studieuke. 34 prosent svarer at de jobber mer enn ti timer i en typisk studieuke.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) går timebruken på studiene ned ganske markant når studentene jobber mer enn ti timer i uka.