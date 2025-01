Det kommer et langt resonnement fra Ole Robert. Han forteller at visjonen med museet er todelt. Den ene er en slags voksenopplæring av det norske folk i disiplinen kunst. Den andre er at museet sammen med teateret og Britannia Hotel forhåpentlig skal øke Reitans inntekter i Midt-Norge ved å skape mer liv og røre i Trondheim sentrum. En inngangsbillett for en voksen vil koste 180 kroner. Det vil være gratis for barn opp til 18 og rabatterte billetter for studenter og under 25 år til 120 kroner.