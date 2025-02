Disse aksjefondene satset nordmenn på i starten av 2025

Årets første måned endte i pluss for de fleste med globale indeksfondene, da verdensindeksen målt i norske kroner endte opp 3,1 prosent. Enda bedre stemning var det på Oslo Børs, der fondsindeksen OSEFX steg hele 6,7 prosent.

Storebrands Kron-kunder kjøpte fond for 996 millioner kroner mens de solgte fond for 292 millioner, noe som ga en netto tegning på 704 millioner kroner.

På topplistene for de mest kjøpte fondene i januar var det flere amerikanske indeksfond, teknologifond og aktive fond, hvor fellesnevneren for de fleste var en veldig sterk avkastning i 2024.

Konsentrasjonsrisiko

– Etter mange år med sterk avkastning for indeksfond ser vi at flere har fått øynene opp for å redusere konsentrasjonsrisikoen i de største navnene som Apple, Nvidia, og Microsoft. Dette kom særlig til syne forrige mandag da Nvidia falt hele 17 prosent på én dag, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron fra Storebrand.

– Gjennom å spre investeringene også i rentefond, aktive aksjefond, regionale fond eller faktorfond reduseres risikoen for at noen av de største navnene skal skuffe, understreker Hagatun.

Populære fond

De mest kjøpte indeksfond hos Kron i januar var Kron Indeks Global, DNB Global Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks, mens DNB Teknologi, Heimdal Høyrente og Heimdal Utbytte var de mest kjøpte aktive fondene i perioden.

På salgsfronten var det KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret som tronet på topp, etterfulgt av KLP AksjeNorge Indeks, Holberg Likviditet, Landkreditt Extra og Storebrand Global Indeks Valutasikret.