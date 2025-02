– At min far har gått i kjortel så lenge jeg kan huske, har nok gjort at jeg som voksen ikke har vært redd for å kle meg akkurat slik jeg har lyst. Det er folk som har fortalt meg at de aller helst vil gå i vikingtunika og litt av hvert, men at plaggene aldri får lov å forlate hjemmets dørstokk på grunn av de sosiale betingelsene i samfunnet.