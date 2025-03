Norske husholdninger ser stadig lysere på økonomien

– Dette viser et bilde av norske husholdninger som har fått økt økonomisk selvtillit, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge om resultatene i forventningsbarometeret for første kvartal.

Hovedindikatoren viser en klar fremgang. Det er riktignok fortsatt flere pessimister enn optimister, men indikatoren viser en klar forbedring – fra -12,4 til -7,5 – siden forrige måling.

Utviklingen i de underliggende indikatorene for husholdningenes egen økonomi viser kraftig bedring. Troen på egen økonomi neste år er sterkt positiv og er nå tilbake på normalnivået etter å ha vært langt nede gjennom årene med skyhøy prisvekst og sterkt økende rente.

Venter økt forbruk

Med lavere renter, lavere prisvekst og endelig merkbar økning i kjøpekraften, ser det ut til at husholdningene gjør som de økonomiske prognosemakerne har snakket om en stund: De øker forbruket.

Samtidig er de mindre villige til å bruke ekstra penger på å nedbetale gjeld.

Bakteppet er forventninger om at det første av flere rentekutt kommer allerede i mars. Ved utgangen av året kan boliglånsrenta ligge 1 prosentpoeng lavere, ifølge rentebanen til Norges Bank. Samtidig ligger det an til at lønnstakere igjen vil få et oppgjør som gir merkbart mer i lommeboka – også etter at banken og prisveksten har tatt sitt.

– Dette øker husholdningenes handlingsrom, og det ser vi reflekteres i tallene for første kvartal, sier Moen.

Geopolitisk uro

Bransjeindikatorer, hva husholdningene sier de vil bruke penger på hvis de får bedre råd, viser økt interesse for kjøp av bil, oppussing, inventar og å reise mer.

Forventningsbarometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Det er laget i samarbeid mellom Finans Norge og Verian Group og justeres for trend og sesong etter anbefalinger fra Norges Bank og andre aktører.

Undersøkelsen er gjort mellom 6. og 12. februar – altså etter innsettelsen av Donald Trump som president i USA og de første truslene hans om kraftig økte tollbarrierer.

Finans Norge stiller spørsmål ved om norske husholdninger undervurderer den geopolitiske uroen. De oppgir ikke bare tro på en lysende framtid for egen del, også for landets økonomi er optimismen kraftig på frammarsj.

EU frykter handelskrig

Ser vi på tall fra EU, viser disse derimot en knekk i fremtidstroen til europeiske husholdninger. Det kan tyde på at europeiske forbrukere frykter konsekvensene av Trumps ulike utspill og en eventuell internasjonal handelskrig.

Hvis norske forbrukere deler denne bekymringen, finner Finans Norge tilsynelatende små tegn til det.

– For Norge er det viktigere enn noen gang å sikre et godt forhold til våre europeiske handelspartnere. Det innebærer å følge opp våre forpliktelser etter EØS-avtalen for at vi skal redusere risikoen for å havne på utsiden av EU i en eventuell internasjonal tollkrig, påpeker Moen.

Hun mener det betyr at Norge blant annet må redusere etterslepet av EU-lovgivning som ikke er gjennomført i norsk rett.