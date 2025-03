Den gjennomsnittlige alderspensjonen fra folketrygden utgjorde 300.500 kroner før skatt, noe som er 12.600 kroner mer enn i 2023, ifølge Nav. Med en vekst i pensjonsutbetalingene på 4,4 prosent og en prisvekst på 3,1 prosent – ble det merkbart mer i lommeboka også for pensjonistene i fjor.

– Det er kjærkomment, ettersom høy prisvekst førte til stagnasjon og tidvis nedgang i kjøpekraften for mange pensjonister i koronaårene 2020–2022, sier avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Nav.

Økning også i år

Reallønnsvekst er lønnsveksten etter at prisstigningen er trukket fra. Kjøpekraft – eller disponibel reallønn – er det du sitter igjen med etter at skatter betalt og prisstigning trukket fra

– Også i år tilsier prognosene at pensjonistene får mer å rutte med. Vi venter størst økning for de enslige minstepensjonistene, ettersom Stortinget har vedtatt å øke satsen med 6000 kroner i året fra 1. mai utover den ordinære reguleringen, sier han.

Tallene viser imidlertid at pensjonistene likevel ble hengende etter i inntektsutviklingen.

Lønnstakerne fikk mer

For lønnstakere under ett viser foreløpige tall fra nasjonalregnskapet at veksten i gjennomsnittlig påløpt årslønn fra 2023 til 2024 var 5,7 prosent.

De fikk dermed en økning i reallønn på 2,5 prosent fra 2023 til 2024, ifølge Teknisk beregningsutvalg. Reallønn etter skatt økte med 2,4 prosent for denne gruppen.

Reallønnsutviklingen etter skatt for de med gjennomsnittslønn innen de store forhandlingsområdene økte med mellom 1,7 og 2,5 prosent.