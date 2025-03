En av tre vil velge fastpris på strøm

Tallene er hentet fra en spørreundersøkelse fra YouGov, gjennomført på vegne av Gudbrandsdal Energi. Bakgrunnen er at regjeringen foreslår å tilby strømkundene et valg mellom fastpris og strømstøtte fra 1. oktober i år.

Fastprisalternativet norgespris innebærer en fastpris på 40 øre/kWh før avgifter og påslag.

I undersøkelsen er et landsrepresentativt utvalg på 1006 personer over 18 år spurt hvor sannsynlig det er at de vil velge norgespris (eller en tilsvarende fastprisordning) om dette forslaget blir en realitet. 34 prosent sier det ville vært aktuelt for deres del.

I tillegg svarer én av fem velgere at tiltak som norgespris vil avgjøre hvilket parti de stemmer på ved høstens stortingsvalg. Respondentene som svarer dette, er jevnt fordelt på alder og kjønn.

Viktig med tydelige alternativ

Marius Røed Sveipe, daglig leder i GE, mener tallene viser at partienes strømpolitikk er viktig inn mot valget. Han sier det er en trend at forbrukerne både er mer bevisste og mer interesserte i strøm ettersom det er blitt en større del av husholdningenes utgifter.

– For mange er ikke strøm bare en viktig sak, men den viktigste. Dette viser hvor kritisk forutsigbarhet i strømutgiftene har blitt for mange av oss. Tallene indikerer at det vil bli vanskelig å gå til valg uten et tydelig alternativ til regjeringens foreslåtte norgespris, sier Sveipe til NTB.