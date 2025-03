Samtidig ligger 1,1 millioner nordmenn an til å få restskatt på 40.800 kroner i snitt per person, opplyser Skatteetaten i en pressemelding. Til sammen utgjør restskattbeløpet 46,9 milliarder kroner.

Fra torsdag og fram til 4. april får nordmenn tilsendt skattemeldingen puljevis. Du får beskjed på epost eller SMS når din skattemelding er klar.

Skatteetaten bruker opplysninger fra blant annet banker, arbeidsgivere og pensjonsutbetalere for å forhåndsutfylte skattemeldingen.

Men de minner om at skattemeldingen ikke er ferdig selv om den er utfylt, og at alle har et selvstendig ansvar for å sjekke og levere skattemeldingen.

Dette endrer folk i skattemeldingen

En oversikt fra Skatteetaten viser at det er enkelte opplysninger som endres oftere enn andre. Veldig ofte er det opplysninger som mangler, som må legges inn i skattemeldingen.

– Har du for eksempel kjøpt eller solgt bolig, investert i krypto eller utenlandske lån, må du selv legge det til. Det gjelder både inntekter du skal skatte av, og fradrag som kan redusere skatten din, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Noe av det folk endrer oftest, er:

Renter og gjeld

Formuesverdi for bil/kjøretøy

Reisefradrag

Overskudd fra utleie av fast eiendom

Foreldrefradrag

Virtuell valuta/krypto

Utbetales før sommeren

Etter at skattemeldingen er levert, tar det vanligvis noe tid før skatteoppgjøret er klart og man kan få pengene utbetalt.

De fleste får skatteoppgjøret før sommeren, mens noen må vente til høsten.

– Det kan være flere grunner. Eksempelvis kan det være at det mangler opplysninger i skattemeldingen din, at du har en komplisert skattemelding, eller at du er tatt ut i en tilfeldig kontroll, forklarer Schanke Funnemark.

Leveringsfristen for skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Hvis du ikke leverer skattemeldingen innen fristen 30. april, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i juni.

Får du restskatt, kan du velge å betale senest 31. mai for å slippe renter. Hvis du ikke betaler da, vil restskatten måtte betales etter sommeren – med renter.