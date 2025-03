Anker etter domstol-nei

Elon Musk har anket avgjørelsen fra en domstol i Delaware, som i januar annullerte hans enorme lønnspakke på 63 milliarder dollar. Pakkens verdi tilsvarer rundt 650 milliarder kroner med dagens kurs, men den er tett knyttet til Teslas aksjekurs, som har hatt en svak utvikling den siste tiden.

Musk og hans juridiske team mener at dommen inneholder flere feil og krever at den blir omgjort, skrive Yahoo.

Rettsavgjørelsen ble fattet av dommer Kathaleen McCormick, som slo fast at lønnspakken var fremforhandlet under uryddige forhold. Ifølge dommen hadde Musk for tette bånd til dem som forhandlet frem pakken, samtidig som det manglet tilstrekkelig åpenhet. Dette mente dommeren var i strid med Delawares forretningslover.

Mest verdifulle noensinne

Tesla-styret godkjente lønnspakken i fjor, og den har vært den mest verdifulle noensinne for en toppsjef i et børsnotert amerikansk selskap. Likevel har den møtt betydelig motstand. Blant kritikerne var det norske Oljefondet, som stemte «nei» til pakken da aksjonærene skulle ta stilling til den.

Med anken håper Musk å få medhold i at styret handlet i selskapets beste interesse da pakken ble vedtatt. Det er nå opp til høyesterett i Delaware å avgjøre om saken skal behandles på nytt.