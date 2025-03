Hver femte nordmann sliter med økonomien

20 prosent svarte at de sliter økonomisk, mens tallet var 23 prosent i tilsvarende undersøkelse i fjor.

– Der er alvorlig at det er så mange nordmenn som fortsatt ikke får økonomien til å gå i hop. Vi ser på mange av tallene vi henter inn gjennom Opinion, at ting også peker i riktig retning over tid, men vi er bekymret for fattigdommen som har bitt seg fast, prisveksten som igjen har gjort et byks opp, og at det snakkes stadig mer om velferdskutt, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

Og det er særlig barnefamiliene som sliter med økonomien.

– I likhet med forrige kvartal svarer hver fjerde forelder at de sliter med å få endene til å møtes. Det er trist å se at barnefamilier fortsatt har det vanskelig, og det viser kanskje at de politiske tiltakene ikke har monnet nok, når de skiller seg ut fra befolkningen ellers, sier Herikstad.

Hele åtte av ti (82 prosent) svarer at økonomien er uendret eller forverret det siste halvåret, mens 16 prosent svarer at den er blitt bedre i samme periode. 2 prosent ønsker ikke å svare.

– Også her skiller barnefamiliene seg ut. Fortsatt er det slik at nær halvparten av de med barn svarer at økonomien har blitt forverret det siste halve året, sier Herikstad.

Undersøkelsen ble gjennomført i uke 8 og 9, og et landsrepresentativt utvalg av befolkningen på 1000 personer over 18 år deltok svarte i undersøkelsen.