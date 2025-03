Skatteetaten jakter på kryptoeiere

Tall fra fjorårets skatteoppgjør viser at det stadig er flere som oppgir at de eier kryptovaluta. Samtidig er det store mørketall, og Skatteetaten setter i år inn tiltak for å få flere til å innrapportere krypto i skattemeldingen.

Tallene fra Skatteetaten viser at det i 2023 var 54.000 personer som meldte fra i skattemeldingen at de eide kryptovaluta, noe som er en økning på 12 prosent fra året før.

– Selv om vi ser en positiv utvikling, vet vi at det er langt flere som eier kryptovaluta enn de som oppgir det i skattemeldingen. I år forsterker vi derfor innsatsen vår med flere tiltak som er rettet mot kryptoeiere, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en melding.

Har identifisert mulige kryptoeiere

I skattemeldingen for 2024, som sendes ut nå, gir Skatteetaten personer de tror kan eie virtuelle eiendeler en såkalt «dult» – en påminnelse om å rapportere inn verdiene sine.

– Det er ikke tilfeldig hvem som får disse dultene. Vi har brukt informasjon fra en rekke ulike kilder til å identifisere de som får slike påminnelser i skattemeldingen. Blant annet har vi mottatt opplysninger gjennom ulike avtaler med andre land, og vi bruker annen kunnskap vi allerede sitter på, sier Schanke Funnemark.

Kryptovaluta er ikke skattefritt, og det du eier ved årsskiftet må rapporteres i skattemeldingen. Gevinster er skattepliktige, mens tap gir fradragsrett.

– Mange har små verdier og tror kanskje ikke det er nødvendig å føre dette opp i skattemeldingen, men alle verdier må rapporteres, uansett beløp, sier Schanke Funnemark.

Flest kryptoeiere bor i byene

Tallene fra Skatteetaten viser at de fleste kryptoeierne bor i de største byene, noe som ikke er unaturlig ut fra folketallet. Også justert for folketallet rapporterer langt flere i Oslo at de eier krypto. Rundt 16 av 1.000 innbyggere i Oslo melder at de eier krypto, noe som er langt over landsgjennomsnittet.

På kryptotoppen finner vi de største kommunene i Norge. Ikke uventet er det Oslo som troner på topp, etterfulgt av Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand og Drammen.

Strengere krav til rapportering

Fra 2026 kan aktører som tilbyr veksling og oppbevaring av kryptovaluta bli pålagt å rapportere opplysninger til Skatteetaten gjennom såkalt tredjepartsrapportering.

Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om at norske tjenestetilbydere skal levere informasjon om både norske og utenlandske skattepliktige.

– Med denne utviklingen vil vi få langt bedre oversikt over hvem som eier kryptoeiendeler, både i Norge og i utlandet. Dette er et viktig steg mot riktigere skattlegging av digitale verdier, sier Schanke Funnemark.