– Investorene har ikke sett maken siden 2002

Mars ble en svak måned for norske indeksfondsinvestorer. Verdensindeksen, målt i norske kroner, falt hele 10,5 prosent, drevet av støy rundt toll og en betydelig styrket norsk krone.

Storebrands Kron-kunder innløste fond for 638 millioner kroner i løpet av måneden, og med kjøp av fond på 574 millioner endte netto tegning på minus 64 millioner. Forsvars- og rentefond var blant de mest populære kjøpene, mens USA-fond og globale indeksfond ble mest solgt.

Verste siden 2002

– Mars har vært den tyngste måneden for norske indeksfondsinvestorer siden september 2002, da globale indeksfond raste over 12 prosent i kjølvannet av dotcom-boblen. Denne gangen er det riktignok den styrkede norske kronen som står bak over halvparten av fallet, sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron fra Storebrand.

– Hvor bekymret bør fondssparerne være?

– Vi må se på hva som driver nedgangen. Nå fikk vi valutaforverring og fall i amerikanske aksjer. For et globalt indeksfond, som har over 70 prosent eksponering i USA, får man da en dobbel smell. Det er litt uvanlig, sier Hagatun til Finansavisen.

– Historisk har valuta fungert som en støtdemper i aksjemarkedet, men det var ikke tilfelle i mars. Det er ingen grunn til å være mer nervøs nå. For de fleste vil det være smart å holde seg til investeringsstrategien sin, også i urolige tider, sier Hagatun.

Forsvarsfond på topplisten

Topplisten for indeksfond i mars domineres av fond med fokus på Europa, Norden og Asia. Et fond som skiller seg ut er et spisset sektorfond på tredjeplass, VanEck Defense ETF. Dette fondet investerer i forsvarsektoren, med unntak av kontroversielle våpen som landminer, klasebomber og atomvåpen.

Rentefond for å redusere risiko

På topplisten over aktive fond er hele ni av ti fond rentefond. Majoriteten av fondene er såkalte likviditetsfond med lav risiko, som typisk kan være et alternativ til bankinnskudd.

– Etter mange år med veldig sterk avkastning er det naturlig at noen ønsker å justere ned risikoen i porteføljen. Enten i form av en rebalansering, eller kanskje ved at de innser at de har hatt en litt for høy aksjeandel i forhold tidshorisont og appetitt for risiko, sier Hagatun.

Rømmer USA

Blant de mest solgte fondene er det en klar rød tråd, nemlig at de er teknologi- og USA-tunge. Dette er gjerne de samme fondene som preget topplistene for kjøpte fond gjennom fjoråret.

– Mange er nok skremte av den nye amerikanske administrasjonens politikk, og redd for konsekvensen av denne. I kombinasjon med fortsatt høy verdsetting, frykt for nye tollsatser, stigende renter og økt kinesisk konkurranse er det for mange nok til å trykke på salgsknappen, sier Hagatun.